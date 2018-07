Confira as cinco melhores lutas de Anderson Silva no UFC

SÃO PAULO - Anderson Silva é considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Em sua segunda luta pelo competição, ele já conquistou o cinturão dos médios e mostrou seu potencial, conquistando os organizadores do UFC. Foram 10 defesas de cinturão com sucesso, três vitórias em outra categoria e apenas uma derrota. Anderson Silva abusou das finalizações, esquivas, chutes e joelhadas, e fez o público se levantar nas arenas com os nocautes.

Ele ainda quebrou o recorde de vitórias seguidas no UFC, quando chegou a 12 triunfos em sequência. Agora, neste sábado, espera voltar ao octógono bem para a revanche contra Chris Weidman, único lutador que conseguiu tirar o cinturão do brasileiro, e derrubá-lo. O Estado separou cinco lutas memoráveis do brasileiro.

ANDERSON SILVA X CHAEL SONNEN - 07/08/2010

A primeira luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, válida pelo UFC 117, em Oakland, EUA, foi uma das mais difíceis de sua carreira. Anderson foi surpreendido pelo norte-americano e massacrado durante o combate. Sonnen dominava o brasileiro e a vitória era questão de tempo. O que o norte-americano não imaginava é que, depois de apanhar a luta inteira, Anderson Silva teria fôlego para, no 5º round, faltando pouco menos de dois minutos, encaixar um triângulo e finalizar o oponente. Após a luta, Sonnen testou para positivo no antidoping, que tinha feito antes do confronto e não havia o resultado até o inicio do evento.

ANDERSON SILVA X VITOR BELFORT - 06/02/2011

O combate entre os brasileiros era considerada a 'luta do século' no mundo do MMA. O duelo foi válido pelo UFC 126, em Las Vegas, EUA. A luta começou bem estudada, Vitor Belfort até arriscou alguns golpes, mas não obteve sucesso. No momento em que os dois pararam de rodar no octógono, Anderson Silva acertou um chute frontal, derrubando Belfort e terminando a luta no 1º round.

ANDERSON SILVA X RICH FRANKLIN - 14/10/2006

A luta pelo UFC 64, mesmo sendo apenas sua segunda na competição, já valia o cinturão. O brasileiro tinha pela frente Rich Franklin, que defendia pela terceira vez o título. O combate estava equilibrado até que Anderson Silva acertou uma joelhada em Franklin. O golpe fez o norte-americano ficar tonto. Na sequência, chutes, socos e outra joelhada fizeram o árbitro encerrar a batalha, ainda no 1º round, e declarar Anderson Silva o novo campeão dos pesos-médios do UFC.

ANDERSON SILVA X DAN HENDERSON - 01/03/2008

O UFC 82 Pride of a Champion tinha como objetivo unificar os cinturões do UFC e Pride, maiores competições de MMA da época. Pelo UFC, Anderson Silva encarou Dan Henderson, que era o campeão da mesma categoria no outro torneio. No segundo round, o brasileiro conseguiu pegar as costas do norte-americano, se prendeu como uma mochila e aplicou um 'mata-leão', finalizando o adversário e ficando com o cinturão unificado dos pesos-médios.

ANDERSON SILVA X FOREST GRIFFIN - 09/08/2009

Já sem adversários em sua categoria, Anderson Silva subiu de divisão e encarou Forest Griffin, no UFC 101, pelo meio-pesado (93kg). Como estava acostumado a lutar na casa dos 84kg, existia um abismo entre a velocidade dos dois lutadores. Griffin, muito mais lento, não conseguia acertar Anderson, que se 'divertia', esquivando dos golpes do norte-americano e contra-atacando com potência e precisão. No final das contas, Griffin não durou nem um round inteiro no octógono e foi nocauteado com apenas três minutos.