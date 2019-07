Confira as cinco principais notícias do Esporte do Estadão de hoje

Olá, amigos,

Eu sou Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão. A partir de hoje gostaria de estreitar meu relacionamento com você. Também pretendo diariamente apontar cinco assuntos interessantes do Esporte que você deveria saber, independentemente do clube para o qual você torce. Gostaria ainda de receber comentários sobre ideias de pautas, sugestões de reportagens, de coberturas, enfim, tudo o que poderia nos ajudar a ficar mais próximo dos assuntos que você acha relevante. Claro, sempre dentro das nossas condições editorias. Sei que os times de futebol ainda tomam boa parte da leitura de muita gente, afinal, estamos no Brasil. Continuamos cobrindo Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras com nossos repórteres, que vocês já devem conhecer e que vão se apresentar aqui brevemente. Queremos trazer o leitor para dentro do Estadão, com ideias e discussões, mostrando um jeito de pensar que talvez nos passe despercebido, valorizando o que temos e nos apontando caminhos.

O esporte, como digo aqui na redação, é porta de entrada para todo mundo. Reuniões econômicas do País são iniciadas, quase sempre, com conversas sobre futebol. Nos bares, padarias, restaurantes, dentro dos elevadores, nas ruas, enfim, em muitos lugares e situações, o esporte é pano de fundo para puxar assunto. Aqui vai ser também.

Conto com você diariamente, grande abraço.

5 DESTAQUES DO DIA