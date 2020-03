Confira 5 filmes para corredores assistirem nesta quarentena por causa da covid-19

Com a maior parte da população sem sair de casa, em razão da pandemia do novo coronavírus, os fãs de corrida tentam se adaptar à nova realidade e criam programas especiais para fazer. Além dos treinamentos diferenciados, uma forma de matar a saudade das corridas é assistir filmes de sucesso que tratam do tema. Como nos demais esportes, todas as provas de corrida de rua foram suspensas ou canceladas. O Estado fez um guia com detalhes sobre as principais corridas pelo Brasil, antes da pandemia. Vale lembrar que muitas provas ainda não foram suspensas oficialmente porque algumas delas acontecem somente no segundo semestre. Confira o guia e uma lista de cinco filmes legais sobre corrridas.

RAÇA

Conta a história de Jesse Owens, velocista que se destacou na década de 1930. A obra mostrar como era sua vida, além das conquistas profissionais. O filme aborda a questão racial na Olimpíada de 1936, quando Owens conquistou quatro medalhas de ouro (100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4×100 metros) na Alemanha nazista de Adolf Hitler.

O ATLETA

O etíope Abebe Bikila foi o primeiro africano a vencer uma maratona olímpica e o primeiro homem a conquistar o bicampeonato na prova. Em 1960, em Roma, ficou famoso por correr descalço, já que seu tênis o estava incomodando. Quatro anos depois, em Tóquio, conquistou a medalha de ouro com mais de quatro minutos de vantagem para o segundo colocado.

EM BUSCA DE UM MILAGRE

Ralph Walker vive um drama pessoal e vê a corrida como uma forma de superar as dificuldades impostas pela vida. Ralph tem 14 anos e sua mãe passa por uma doença grave e desconhecida.

CARRUAGENS DE FOGO

Vencedor do Oscar de melhor filme de 1982, a obra conta a história de Eric Liddell e Harold Abrahams, atletas que almejam disputar a Olimpíada de 1924 pelo Reino Unido. Liddell é um missionário católico escocês bastante devoto e Abrahams é filho de uma família judia.

O LADO BOM DA VIDA

O filme que deu a Jennifer Lawrence seu primeiro Oscar trata sobre depressão. Lawrence faz par romântico com Bradley Cooper. Pat, nome do personagem de Cooper, é um jovem que tenta se recuperar de uma separação traumática e volta a morar com os pais. Ele se esforça para controlar a depressão e surtos bipolares - e acha a corrida como um dos caminhos.Pet conhece Tifanny (Lawrence) uma jovem também em dificuldade emocional.