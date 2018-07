Confira como foi a entrevista coletiva entre Cigano e Cain Velásquez

SÃO PAULO - Um dos mais aguardados combates do UFC dos últimos tempos, o tira-teima entre o brasileiro Júnior Cigano e o norte-americano de origem mexicana Cain Velásquez, começou oficialmente nesta quinta-feira, quando houve a coletiva de imprensa com os dois pesos pesados. O combate, no qual estará em jogo o cinturão dos pesados, será disputado no sábado, a partir das 21h35. Nesta sexta, a partir das 22 horas, haverá a pesagem oficial, também com transmissão ao vivo.

Confira como foi a entrevista coletiva:

Na primeira vez em que se enfrentaram, em novembro de 2011, Velásquez, grande favorito na ocasião, foi nocauteado por um cruzado de direita de Cigano em pouco mais de um minuto.

Desde então, o brasileiro reina absoluto na categoria. Pouco tempo depois, surgiram comentários que Cain Velásquez havia atuado com uma contusão no joelho, o que teria explicado a derrota. Da mesma forma, Cigano garantiu que lutou com problemas no joelho.

Deixando os boatos e rumores de lado, agora os dois lutadores devem entrar em plena forma física no octógono e tirar a dúvida sobre quem é o mais temível peso pesado da atualidade.