Confira como foi a pesagem dos lutadores para o UFC 155

LAS VEGAS - Na preparação para o último evento do ano do UFC, os lutadores se apresentaram para a pesagem nesta sexta-feira, em Las Vegas (EUA). Os combates da edição de número 155 acontecem no sábado e o principal confronto da noite será entre o campeão dos pesados Júnior Cigano e o desafiante Cain Velásquez.

A luta é um verdadeiro tira-teima entre Cigano e Velásquez. Quando se enfrentaram pela primeira vez, em novembro de 2011 e em condições trocadas, o brasileiro venceu por nocaute em pouco mais de um minuto e garantiu o cinturão.

Atualizado às 22h37