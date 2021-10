Confira dicas e manobras para começar a andar de skate

Depois do sucesso do skate na Olimpíada de Tóquio, a procura pelo esporte cresceu no Brasil. A ONG Social Skate vive essa realidade, com aumento de visitantes e turmas lotadas. Para quem quer começar a andar, Fábio Castilho, consultor técnico da seleção brasileira de skate street júnior, dá cinco dicas e ensina três manobras para iniciantes - ollie air, frontside ollie e varial. Castilho ressalta a importância de usar roupas confortáveis e equipamento de proteção, além de montar um skate ajustado ao tamanho dos pés e escolher um local adequado para a prática.

Skatista profissional, Castilho também é professor de educação física na ONG Social Skate. "Hoje eu vivo os bastidores do esporte, preparando a galera", conta. "Cada dia é uma realização". Para Castilho, é gratificante poder trabalhar com crianças e repassar seu conhecimento para a futura geração do skate, principalmente considerando que estão em um bairro periférico. "Eles não exigem muito, só atenção e uma troca de experiência", diz. "Lá na frente, sempre temos um resultado positivo".

Leia Também Beneficiada por Rayssa Leal, ONG Social Skate une esporte e educação há 10 anos

Confira as manobras e dicas para iniciantes:

1. Montagem do skate

Se você quer aprender a fazer manobras, não compre um skate de brinquedo, porque ele pode acabar te desmotivando. Em vez disso, procure um lugar especializado e monte seu skate. Para quem é iniciante, é importante que o shape (o corpo do skate, a parte em madeira) seja um pouco mais largo, do tamanho do seu calçado, para que não fique nem seu dedão nem seu calcanhar para fora. Esse detalhe te dará mais estabilidade e evitará que seu pé toque o solo acidentalmente - o que te ajudará a não errar manobras.

Além disso, escolha trucks (o eixo do skate, onde são fixados os rolamentos e as rodas) que sejam firmes e resistentes, porque eles são responsáveis por dar toda sustentação ao equipamento. Para as rodas, prefira aquelas que não são tão pequenas, para você não ter o perigo de dar um impulso e travar em alguma pedrinha. Os tamanhos indicados para quem está começando é de 51 mm para cima.

2. Roupas confortáveis

Você vai precisar de roupas que te proporcionem mobilidade para fazer as manobras. Por isso, peças mais largas e confortáveis podem ajudar. Fuja das calças jeans, porque elas travam o movimento do seu corpo.

3. Proteção

O skate é um esporte com muitos movimentos involuntários e quedas - ainda mais pra quem está iniciando. Como você não vai querer se machucar e muito menos criar um trauma, é imprescindível utilizar capacete. Se você for andar em pista, também é importante usar joelheira e cotoveleira.

4. Um bom lugar para a prática

Escolha um local plano e com bastante espaço. Para quem está começando, obstáculos podem atrapalhar e, inclusive, te machucar em uma possível queda. Fábio Castilho indica as quadras como lugar perfeito para a prática dos iniciantes.

5. Descubra sua base

No seu primeiro contato com o skate, você vai descobrir a perna que tem mais confiança para subir no shape - e isso não vai mudar depois. Se você colocar o pé esquerdo na frente, sua base será "regular". Já se você subir no skate primeiro com o pé direito, será "goofy". O pé que fica para trás, normalmente, é o que temos mais força, porque ele é o responsável por dar impulso aos movimentos.