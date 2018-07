Confira os principais eventos esportivos da semana

Após um fim de semana de pouco futebol, o esporte volta com tudo na semana que tem início. A principal atração fica por conta da seleção brasileira, que pega a Colômbia em Manaus. O retorno do Campeonato Brasileiro na quarta, com destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, os jogos do US Open e o retorno da NFL também agitam a semana esportiva!

Confira a lista com os principais eventos: