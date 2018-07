Confissão de Lance Armstrong pode tirar ciclismo da Olimpíada, diz COI

TORONTO - O ciclismo pode ser retirado do programa olímpico caso Lance Armstrong implique a entidade que comanda o esporte no acobertamento de um amplo esquema de doping, disse o membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) Dick Pound à Reuters nesta terça-feira.

Pound disse que o COI pode ficar sem escolha a não ser uma medida drástica caso Armstrong comprove que a União Ciclista Internacional (UCI) agiu de maneira inapropriada.

"A única maneira de limpar isso é se todas essas pessoas disserem 'ei, não estaremos mais na Olimpíada e é onde nós queremos estar, então vamos conquistar de volta nosso lugar lá'", disse Pound em entrevista por telefone.

Pound deu essas declarações após a apresentadora Oprah Winfrey confirmar informações veiculadas pela imprensa de que Armstrong confessou ter utilizado drogas para melhorar a performance esportiva em entrevista dada para ela na segunda-feira e que deve ir ao ar na quinta-feira e na sexta-feira.

"O COI teria que lidar com isso, a (UCI) não é conhecida por suas ações firmes contra o doping", disse Pound, que é ex-chefe da Agência Mundial Anti-Doping.