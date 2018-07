Confissão pode custar milhões a Lance Armstrong, dizem advogados

NOVA YORK - A confissão de doping feita pelo ex-ciclista Lance Armstrong em uma entrevista televisiva pode ser tão nociva para sua conta bancária quanto para a sua reputação, e uma empresa já anunciou que pretende pedir uma indenização de US$ 12 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões).

A texana SCA Promotions está exigindo a devolução dos prêmios pagos a Armstrong por suas vitórias na Volta da França. Isso inclui a quantia de US$ 5 milhões (perto de R$ 10 milhões) referente ao título de 2004, quando Armstrong já estava sob suspeita de doping. A SCA inicialmente não quis pagar o prêmio, o que só ocorreu com a definição de um acordo judicial de 2006 - quando a quantia foi acrescida de US$ 2,5 milhões (aproximadamente de R$ 5 milhões) em juros e custas advocatícias.

Armstrong passou anos negando as acusações de doping, e nunca teve nenhum resultado positivo para substâncias proibidas. Mas em outubro do ano passado um devastador relatório da Usada (agência antidoping dos EUA) o apontou como consumidor e distribuidor de substâncias proibidas, e ele teve todos os seus títulos cassados.

Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, cuja primeira parte começou a ir ao ar na quinta-feira, Armstrong finalmente admitiu ter consumido substâncias de melhoria do desempenho, como o hormônio EPO.

"As declarações de Lance Armstrong foram de deixar meus clientes de queixo caído, porque ele basicamente admitiu que tudo o que contou a nós em seu depoimento jurado era inverídico", disse Jeff Tillotson, advogado da SCA. "Ele não merece nem tem direito àquele dinheiro."

Juristas dizem que a confissão a Oprah pode resultar em outros problemas jurídicos para Armstrong, embora dificilmente levem à reabertura das investigações criminais contra ele.

"Agora que ele disse que ‘eu fazia aquilo o tempo todo', ele jogou fora aquela que seria a sua verdadeira defesa", disse Geoffrey Rapp, professor de Direito da Universidade de Toledo.

Além de vários processos civis já abertos, Armstrong pode enfrentar outras acusações de difamação por parte das numerosas pessoas que ele atacou durante os anos em que passou alegando inocência.

"Ele errou com essas pessoas. Algumas delas podem ter hesitado em ir atrás dele quando ele estava negando e tinha recursos para se defender em um processo. Eu não ficaria surpreso se houver alguns acordos extrajudiciais agora", comentou Rapp, que acompanhou o caso em detalhes.