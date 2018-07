Conflito de datas com F-1 faz MotoGP mudar dia da prova da Alemanha

MADRI - A organização da MotoGP voltou a divulgar, nesta terça-feira, uma alteração no calendário do próximo ano da categoria. A etapa da Alemanha, inicialmente prevista para acontecer no dia 7 de julho, foi atrasada em uma semana e acabou sendo confirmada agora para o dia 14, com objetivo de evitar um conflito de datas com a Fórmula 1.

A mudança é motivada pelo fato de que o GP da Alemanha de F1 foi antecipado em uma semana e remarcado para acontecer justamente no dia 7 de julho, depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ter reservado o dia 21 de julho para uma prova europeia ainda a ser definida em seu calendário.

Inicialmente marcada para o dia 14 de julho, a corrida alemã de F1 foi realocada para o dia 7 do mesmo mês após o GP da América, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ter a sua realização oficialmente adiada, no mês passado, de 2013 para 2014. A corrida norte-americana acabou sendo descartada principalmente por causa de razões financeiras, segundo informou Bernie Ecclestone, chefe da F1.

E, como não teria sentido a Alemanha receber uma prova da MotoGP e outra da Fórmula 1 no mesmo dia, uma delas acabou tendo a sua data reagendada para o dia 14 de julho, no circuito de Sachsenring.

Outra confirmação feita nesta terça-feira foi a permanência da etapa da Espanha, no circuito da cidade de Jerez de la Frontera, pelo menos até 2015. A organização da prova espanhola renovou seu contrato com a Dorna Sports, promotora comercial da MotoGP, após um acordo com o governo da Andaluzia e a prefeitura local.

Confira o calendário atualizado da MotoGP de 2013 com a mudança da prova alemã:

7/4 - Etapa do Catar, em Doha

21/4 - Etapa das Américas, em Austin (EUA)

5/5 - Etapa da Espanha, em Jerez de la Frontera

19/5 - Etapa da França, em Le Mans

2/6 - Etapa da Itália, em Mugello

16/6 - Etapa da Catalunha, em Barcelona (Espanha)

29/6 - Etapa da Holanda, em Assen

14/7 - Etapa da Alemanha, em Sachsenring

21/7 - Etapa dos Estados Unidos, em Laguna Seca

18/8 - Etapa de Indianápolis, em Indianápolis (EUA)

25/8 - Etapa da República Checa, em Brno

1/9 - Etapa da Grã-Bretanha, em Silverstone

15/9 - Etapa de San Marino, em Misano

29/9 - Etapa de Aragón, em Aragón (Espanha)

13/10 - Etapa da Malásia, em Sepang

20/10 - Etapa da Austrália, em Phillip Island

27/10 - Etapa do Japão, em Motegi

10/11 - Etapa da Comunidade Valenciana, em Valência (Espanha)