Conflito em Israel leva encontro esportivo para Roma

O anúncio da mudança da assembleia geral para Roma, na Itália, foi feito nesta segunda-feira pelo presidente do COE, Pat Hickey, depois de a decisão ser tomada pelo comitê executivo da entidade. "Muitos Comitês Olímpicos Nacionais (NOC, na sigla em inglês) expressaram preocupação com a segurança por conta do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza", explicou.

De acordo com Hickey, "a imensa maioria dos NOC não estava preparada para viajar para Israel" por conta da tensa situação de violência. Com isso, o encontro dos 49 comitês olímpicos da Europa foi transferido para Roma, onde já fica a sede do COE.