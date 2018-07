Conforto e inovação na venda de ingresso

"Escutamos muitas reclamações de torcedores de como eles são tratados. Daremos orientação e um atendimento com muita decência, tratando-os como clientes, não torcedores", enfatiza Luis Fernando, confiante numa parceria longa. "Espero por um trabalho de excelência."

O novo sistema propicia ao torcedor a compra via internet, no www.divirto.com. Para aquele que prefere encarar filas, a entrada será comercializada no Parque São Jorge, Pacaembu e em lojas da Poderoso Timão (ver no site), além das sedes das organizadas. Como a venda é online, não haverá quantidade de bilhetes destinadas para cada ponto.

Nos postos oficiais, os funcionários da Divirto, uniformizados, terão a missão de organizar as filas e também de executar as vendas. Serão cerca de 150 pessoas em cada jogo. Outro diferencial é que todos os pontos de venda contarão com netbooks e impressoras, que formatarão o ingresso na hora. Nada de ter aqueles lotes já prontos, que na maioria das vezes cai em grande parte nas mãos dos cambistas. As impressoras têm um sistema que torna impossível a impressão de ingressos 100% iguais aos originais, o que dificulta a falsificação. No estádio, as catracas serão inteligentes, identificando ingresso falsificado - os bilhetes terão código de verificação.

Todas as entradas serão para locais numerados. Monitores levarão os corintianos ao local escolhido. Como o Corinthians espera que seu futuro estádio seja sede da Copa de 2014, nada melhor do que já ir se adaptando. O bom é que uma família, agora, pode fazer a compra em sequência numérica, sentando junta.