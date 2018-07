Confusão em amistoso entre Joinville e China

A equipe do Joinville, que representou a seleção brasileira masculina em uma série de três amistosos na China, passou ontem por momentos de tensão. A equipe precisou fugir no ginásio da cidade de Xuchang, depois de uma briga generalizada com os atletas da seleção chinesa.

O 3.º jogo não passou de um minuto no cronômetro - o elenco brasileiro vencia por 4 a 2. Segundo relatos da equipe de Joinville ao site do jornal O Globo, havia um clima de animosidade no ginásio criado após várias reclamações do técnico rival Robert Donewald Jr. em direção à arbitragem. O treinador foi punido com duas faltas técnicas, mas não foi excluído da partida.

Insatisfeitos com a condução do jogo, os brasileiros tentaram deixar a quadra e foram agredidos pelos chineses. Depois de 20 minutos, conseguiram abandonar o ginásio, lotado com 3 mil pessoas, em direção ao hotel. Lá permaneceram cercados por militares chineses. A equipe de Joinville deve retornar ao Brasil na sexta-feira.