Confusão envolvendo Adriano irrita a diretoria do Corinthians

SÃO PAULO - A confusão na qual se envolveu na madrugada de sábado, quando um tiro disparado dentro de seu carro atingiu a jovem Adriene Cyrilo Pinto, de 20 anos, na saída de uma boate na Zona Oeste do Rio, contribuiu para deixar a situação de Adriano ainda mais complicada no Corinthians.

Dirigentes que já se mostravam insatisfeitos com o rendimento do atacante nesta temporada usaram o episódio para alimentar o argumento de que o custo-benefício do jogador é negativo. "Não vou julgar se o Adriano foi vilão ou vítima neste último acontecimento. A questão é que se trata de uma bomba-relógio. Mais cedo ou mais tarde você sabe que algo ruim vai acontecer", afirmou um dos cartolas mais próximos ao presidente licenciado e responsável pela contratação do polêmico atleta, Andrés Sanchez.

Na manhã de sábado, ao ser informado do ocorrido, a primeira reação de Sanchez foi entrar em contato com Adriano para saber de o jogador estava bem. Em seguida, o dirigente colocou toda estrutura jurídica do clube à disposição do atleta.

Horas depois, no entanto, o cartola não escondeu seu descontentamento com o comportamento de Adriano. Andrés é um dos mais insatisfeitos no Parque São Jorge com o rendimento do atacante.

E como se não bastasse o desgosto causado pelo desempenho técnico sofrível em 2011, prejudicado também por uma lesão no tornozelo, a confusão policial na qual o jogador se envolveu no sábado prejudicou uma data importante para o presidente alvinegro. Além da véspera de Natal, o dia 24 representa também o aniversário de Sanchez.

PERMANÊNCIA

O contrato de Adriano com o Corinthians termina na metade do ano. Na reta final do Campeonato Brasileiro, sobretudo após o atacante ter marcado seu único, mas importante gol que garantiu a vitória sobre o Atlético-MG, cogitou-se a possibilidade de ampliação do vínculo.

Porém, ao que tudo indica, se tiver a intenção de ficar no Corinthians por um tempo maior, Adriano terá de se dedicar muito neste primeiro semestre, principalmente durante a disputa da Libertadores, para conseguir convencer a diretoria de que o investimento vale a pena. Por enquanto, sua presença é vista com muita desconfiança.