Congestionamento fica abaixo da média

Não que a festa tenha passado despercebida. Motoristas que circularam pela Marginal do Tietê chegaram a demorar uma hora para percorrer os quatro quilômetros que separam as Pontes Cruzeiro do Sul e Vila Maria.

O trânsito lento na aproximação da Ponte Cruzeiro do Sul ocorreu por causa do local onde foi feita a festa: a Praça Campos de Bagatelle, rota de acesso ao Corredor Norte-Sul, uma das principais artérias da cidade e rota de quem vem da Marginal do Tietê para o centro e a zona sul da cidade. Quem seguiu no Corredor Norte-Sul, no sentido norte, também prejudicado.

O esquema de acompanhamento dos jogadores foi organizado pela Polícia Militar. Os marronzinhos da CET só deram apoio à distância, sem bloquear nenhuma outra via para facilitar o fluxo dos carros. A companhia informou não ter registrado nenhuma ocorrência de trânsito relevante por causa da comemoração.

O trajeto divulgado pela PM anteontem previa uma parada do ônibus com os jogadores - que chegou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por volta das 7 horas - na sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, e a continuação da festa até o Centro de Treinamento do Corinthians na Rodovia Ayrton Senna, continuação da Marginal do Tietê. Mas o trajeto foi alterado. / BRUNO RIBEIRO