Congresso Olímpico Brasileiro terá presença de participantes internacionais

Diversos nomes internacionais de peso vão participar da 1ª edição do Congresso Olímpico Brasileiro. O evento será realizado apenas em 13 de abril do próximo ano, em São Paulo, mas já está com inscrições abertas na página do evento. A organização é feita pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), departamento de Educação do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“O IOB foi criado para pensar exclusivamente nas competências necessárias que os profissionais devem ter para enfrentar os desafios contemporâneos do esporte de alto rendimento. Temos orgulho em dizer que 79% das medalhas conquistadas pelo Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016 vieram justamente de modalidades que receberam grande investimento em capacitação e treinamentos do IOB”, disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

Alguns participantes já confirmaram presença, como Chelsea Warr, diretora de Performance do UK Sports, órgão do governo que repassa recursos ao esporte olímpico do Reino Unido, e Maurits Hendricks, diretor técnico de Top Esportes do Comitê Olímpico Holandês. Entre os especialistas nacionais estão o diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara, e o presidente da Sociedade Brasileira de Treinadores e consultor pedagógico do Instituto Olímpico Brasileiro do COB, Antônio Carlos Gomes.

“Teremos um espaço para discutir temas de alta relevância como a identificação e o desenvolvimento de atletas e os sistemas de gestão esportiva de países de referência, assuntos que poderão gerar impactos positivos em toda a cadeia esportiva. Será uma grande oportunidade para aqueles profissionais que não conseguem fazer parte dos cursos promovidos pelo IOB e virão para o congresso receber o conhecimento desenvolvido pelo instituto”, explicou Sampaio.

O Congresso Olímpico Brasileiro é destinado a gestores, treinadores e demais profissionais das ciências do esporte. O evento tem como objetivo comunicar e compartilhar informações, conhecimentos e benchmarking, formando uma comunidade com os principais stakeholders do esporte. Além das palestras, haverá ainda espaços de exposição, vivência e troca de conhecimento, entre outros.