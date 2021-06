Conheça Carl Nassib, o primeiro jogador a se declarar homossexual na NFL

Carl Nassib, jogador do Las Vegas Raiders, se tornou na segunda-feira o primeiro jogador a se declarar gay na liga profissional de futebol americano (NFL). O defensor de 28 anos disse em um vídeo postado no Instagram que esperava que seu exemplo aumentasse a visibilidade de outros atletas homossexuais.

“Eu só queria ter um momento para dizer que sou gay”, disse Nassib no vídeo. "Eu queria fazer isso há um tempo, mas finalmente me sinto confortável agora. Sou uma pessoa bastante reservada, então espero que saibam que não estou fazendo isso para chamar atenção. Só acho que representação e visibilidade são muito importantes.”

Nassib acrescentou que estava doando US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) para o Projeto Trevor, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para prevenir o suicídio entre jovens LGBTQ nos Estados Unidos. Ele é o primeiro jogador em atividade da NFL a se declarar gay.

Natural de West Chester, na Pensilvânia, Nassib atuou pela Pennsylvania State University e foi contratado pelo Cleveland Browns na terceira rodada do Draft 2016. Jogou duas temporadas pelos Browns e mais duas no Tampa Bay Buccaneers antes de ir para o Raiders no ano passado.

Outros jogadores anunciaram ser homossexuais depois de se aposentarem da NFL. Em 2014, o jogador universitário Michael Sam foi contratado pelo St. Louis Rams depois de se declarar gay, mas acabou dispensado após jogar algumas partidas da pré-temporada e nunca jogou a temporada regular na NFL. Pelo Twitter, os Raiders elogiaram Nassib. "Estou orgulhoso de você, Carl", escreveu a equipe em um post que acompanha a declaração de Nassib no Instagram.

Proud of you, Carl pic.twitter.com/R9aJxYFefW — Las Vegas Raiders (@Raiders) June 21, 2021

O comissário da NFL Roger Goodell também cumprimentou Nassib e disse que espera que anúncios semelhantes no futuro não sejam mais dignos de nota. "A família da NFL está orgulhosa de Carl por corajosamente compartilhar sua verdade hoje", disse Goodell. Wade Davis II, um dos ex-jogadores da NFL a se declarar gay depois de deixar a liga, foi um dos primeiros a parabenizar Nassib. "Bravo Carl Nassib", escreveu no Twitter.