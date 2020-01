Conheça os irmãos Luizinho Francisco e André, rivais e companheiros nas pistas de skate

Companheirismo define a relação entre os irmãos skatistas Luiz Francisco e André. Aos 19 anos, Luizinho, como é conhecido, vive a expectativa de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atualmente, ele ocupa a segunda colocação no ranking mundial e lidera entre os brasileiros. Já o seu irmão, três anos mais novo, tenta seguir os mesmos passos.

"Começamos a andar de skate juntos. Eu iniciei aos cinco anos de idade e ele quando tinha três anos. Sempre fizemos tudo juntos e meu irmão me incentivou muito. Posso dizer que também evoluímos juntos", conta Luizinho em entrevista ao Estado. "Ele sempre me fala que eu cheguei em outro patamar e sou motivo de inspiração. Isso é muito gratificante. Nunca achei que chegaria tão longe depois de ter pensado em desistir várias vezes... Eu não tenho palavras para descrever isso".

Luizinho e André nasceram em Lorena, interior de São Paulo. Enquanto o mais velho veio morar na capital aos 16 anos, o caçula ficou com os pais. Anos depois, Luizinho se tornou uma das referências brasileiras no skate e, consequentemente, viu crescer o número de patrocínios. Com o faturamento melhorando, o atleta conseguiu trazer André para morar junto com ele. "Minha mãe me mandou para São Paulo e tudo mudou. Aqui me mostraram o outro lado do skate. Eu vim sozinho e foi um baque muito grande no começo, mas eu sempre consegui me virar", conta Luizinho.

"Eu sempre quis trazer o meu irmão para São Paulo, mas os meus pais não tinham condições de mandar ele para cá. Aqui eu consegui entrar na seleção brasileira e ter patrocinadores. Depois disso trouxe ele. Nós fazemos tudo juntos. Até vivemos no mesmo quarto. Viajamos e treinamos juntos também".

Agora, a dupla terá um novo desafio pela frente: participar do mesmo campeonato. Os irmãos estão juntos em Santa Catarina, Florianópolis, no STU Qualifying Series, a primeira etapa do circuito brasileiro de skate, que abre a temporada na modalidade Park.

Para Luizinho, que compete com o irmão desde a infância, o objetivo do campeonato é chegar em uma final ao lado de André. Mas, ele já afirma que caso não consiga chegar na decisão a sua vontade é ver o irmão erguendo o troféu. "Ele almeja muito fazer a primeira final. Eu ia descansar, mas como vi meu irmão sendo confirmado acabei indo junto com ele pela nossa amizade. Não estou pensando apenas em ganhar mais uma competição. É claro que eu não sei perder e espero estar na final com ele, mas quero muito ver o André no pódio. Quero que ele chegue lá", diz Luizinho.

André, por sua vez, destaca o quão gratificante é estar ao lado de Luizinho em uma competição. "Escrevi com ele e comecei a andar de skate junto com ele. Estar ao lado do meu irmão é bem melhor que estar sozinho. Levo ele como espelho e inspiração. Quero estar sempre com ele", conta o atleta de 16 anos, que já projeta: "Um dia vamos estar juntos entre os melhores do mundo".

Saber que o irmão já traçou um caminho no esporte que pode levá-lo aos Jogos Olímpicos é motivo de orgulho para André. "É muito bom porque ele já está lá em cima. Ele se importa comigo e está sempre me dando dicas e me acompanhando. Sei que posso crescer junto com ele", afirma.

Ele também é um dos fãs que vestiu a camisa e está na torcida por Luizinho em Tóquio. "É bom ter essa sensação de que ele pode ir para as Olimpíadas. Não falo muito sobre isso porque não quero pressionar, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo". O próprio Luizinho também afirma não estar pensando muito nos Jogos, uma estratégia para não ficar ansioso e focar nas competições neste início de temporada.