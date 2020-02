Conheça Petrix Barbosa, o ginasta que causa polêmica no BBB

O ginasta Petrix Barbosa gerou diversas polêmicas desde a sua chegada no Big Brother Brasil 2020. Fora da TV, o atleta ganhou visibilidade com os seus resultados no esporte e após denunciar que teria sido vítima de abuso sexual cometido pelo ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes.

As denúncias de Petrix vieram a público no programa Fantástico, da Rede Globo, no final de abril de 2018. O ginasta foi responsável pelo primeiro depoimento contra Fernando de Carvalho. Ao todo, 40 jovens afirmaram terem sido vítimas de abusos. Desses, 10 levaram o caso à Justiça. Quase um ano após vir à tona as denúncias, o ex-treinador da seleção brasileira foi banido do esporte.

Após denunciar abusos sexuais na ginástica, Petrix venceu o Circuito Francês de Clubes (por equipes e no individual geral), em Paris. O atleta defendeu as cores do clube Tac Gym, pelo qual foi convidado a competir.

Em sua carreira profissional, as conquistas mais importantes de Petrix foram uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do México, em 2011, e as pratas no Canadá, em 2015, e no Campeonato Mundial da China, 2014.

Ele começou a sua carreira na ginástica artística aos 7 anos e defendeu o Brasil pela última vez no Aberto do México, em 2016. Petrix chegou a se naturalizar português para tentar disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas acabou sofrendo uma lesão no punho. Foi por esse motivo que ele parou de treinar e aceitou o convite para participar do reality show da Globo.

Já no BBB, o ginasta virou motivo de polêmica. Internautas chegaram a pedir a sua expulsão por acusações de assédio dentro do programa. Após a repercussão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar possíveis casos. Atualmente, ele está no paredão e pode deixar o programa nesta terça-feira.