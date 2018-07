Conheça um pouco das provas de atletismo nas Olimpíadas

SÃO PAULO - Conheça um pouco mais das provas de atletismo das Olímpiadas:

VELOCIDADE E FUNDO

As provas de pista são as que mais atraem a atenção do público: entre curtas e longas distâncias, o vencedor é aquele que cruza mais rapidamente a linha de chegada. Os eventos são divididos em grupos: velocidade, meio-fundo, fundo e revezamentos. Os 100 m, prova mais nobre do atletismo, são disputados desde a primeira edição dos Jogos da era moderna. O americano Thomas Burke foi o primeiro campeão olímpico da distância, com o tempo de 11s80. O recorde é de Usain Bolt, que alcançou 9s58 em 2009.

Ainda fazem parte dos eventos de velocidade os 200 m e os 400 m, e as provas com barreiras – 110 m (para homens), 100 m (para mulheres) e 400 m. Os revezamentos 4 x 100 m e 4 x 400 m também se enquadram nesta categoria. Na etapa seguinte à velocidade estão as corridas de meio-fundo, ambas presentes desde os Jogos de Atenas-1896. Os 800 m já eram conhecidos na Grécia Antiga e os 1.500 m, acredita-se, são derivados da corrida de milha (que equivale a 1.609 m).

As provas de fundo remetem à Antiguidade, quando os mensageiros percorriam longas distâncias para levar recados. Os 5 mil e os 10 mil metros entraram no programa olímpico em Estocolmo-1912. Nos 3 mil metros com obstáculos, os atletas precisam passar por um fosso cheio d’água. O evento foi o último a ser liberado para as mulheres: estreou sua versão feminina apenas em Pequim-2008.

MARATONA E MARCHA ATLÉTICA

A maratona é a mais célebre das provas do atletismo, originada na lenda da batalha de Marathon, disputada entre gregos e persas em 490 a.C. Pela história, os gregos derrotaram os inimigos e pediram que um bravo soldado, Feidípides, corresse a distância de 40 km entre Marathon e Atenas para comunicar o feito. Após avisar aos atenienses da vitória, caiu morto em exaustão.

O conto mítico atravessou os tempos e chegou à Olimpíada moderna. Entre 1896 e 1904, a maratona teve distâncias variáveis. Nos Jogos de Londres, em 1908, estabeleceu-se o percurso em 42.195 metros. Essa era a distância entre o estádio olímpico e o Palácio de Windsor, onde a família real inglesa exigiu que fosse dado o início para acompanhar a largada.

A marcha atlética também se caracteriza pela longa distância: é disputada em 20 km e 50 km (apenas para homens), na pista ou na rua. A prova é marcada pelo movimento específico dos atletas, que não correm, mas caminham de maneira a nunca deixar um dos pés sem contato com o chão. As pernas devem ser mantidas em extensão, o que leva os marchadores a mover intensamente os quadris.

SALTOS HORIZONTAIS

Os saltos horizontais, disputados em uma reta que terminará na caixa de areia, são divididos entre distância e triplo. O salto em distância é uma das provas mais antigas do atletismo – o primeiro registro oficial data de 708 a.C. – e fazia parte do pentatlo. O triplo, que deu seis medalhas ao Brasil, tem suas origens entre os celtas, há dois mil anos. A técnica consiste em três saltos alternados antes da queda na areia. Todo o percurso desde o início da primeira troca de pernas é considerado.

SALTOS VERTICAIS

Os saltos verticais são um verdadeiro desafio gravitacional imposto aos atletas. No salto com vara, os competidores têm o auxílio do implemento, antes feito de bambu, agora em fibra de vidro ou carbono, para decolar do chão. Mas, no salto em altura, é o impulso das próprias pernas que garante o voo. O objetivo das duas provas é garantir que o atleta passe pelo sarrafo sem derrubá-lo. A queda, nos tempos modernos, é em um colchão – mas já foi em caixas de areia.

Se o salto com vara só ganhou relevância no Brasil nos últimos anos, com Fabiana Murer, o salto em altura deu ao País sua primeira medalha olímpica no atletismo. José Telles da Conceição conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Helsinque, em 1952. E, até o ouro de Maurren Maggi em Pequim-2008, o melhor resultado feminino do País nos Jogos era o 4.º lugar de Aída dos Santos, em Tóquio-1964, na mesma prova.

PROVAS COMBINADAS

Os super-heróis do atletismo são facilmente reconhecíveis: eles disputam as provas combinadas – decatlo, para os homens, e heptatlo, na versão feminina, um conjunto de dez e sete provas, respectivamente. Os eventos, que são sempre realizados em dois dias, medem a capacidade de resistência e versatilidade dos atletas. Os competidores precisam mostrar habilidades diversas, já que disputam provas de velocidade, meio-fundo, saltos, arremessos e lançamentos.

A maneira de se conhecer o campeão é totalmente diferente do restante das provas do atletismo. O resultado do atleta em cada uma das provas é convertido em pontos, com o auxílio de uma tabela atualizada periodicamente pela Federação Internacional de Atletismo. Vence aquele que, ao fim do segundo dia de provas, tiver o maior número de pontos conquistados.

No decatlo, o primeiro dia de competições é composto pelos 100 m, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 m, divididos em dois períodos. Na etapa final, os atletas vão para os 110 m com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 m. Na versão feminina, não há a prova do disco, do dardo e os 400 m. As mulheres, porém, correm 200 m e 800 m, no lugar dos 100 m e 1.500 m.

LANÇAMENTOS E ARREMESSOS

Além dos saltos horizontais e verticais, as provas de campo contemplam as disputas de lançamentos e arremesso. O disco é a mais antiga delas – nos Jogos da Antiguidade, fazia parte do pentatlo e era muito popular. Tanto que os movimentos do lançamento foram retratados por vários artistas.

Presente na Olimpíada moderna desde sua primeira edição, faz parte da história do atletismo feminino: foi o primeiro evento a ser disputado por mulheres nos Jogos, a partir de 1928. O martelo e do dardo entraram no programa olímpico em 1900 e 1908, respectivamente. Em todas as provas, o objetivo é lançar os objetos o mais longe possível, sem ultrapassar a área de lançamento demarcada.

Já o arremesso do peso era praticado desde 1.400 anos antes de Cristo. Presente na Olimpíada moderna desde 1896, tem uma história curiosa: por três edições dos Jogos, não tinha formato circular, mas quadrado.