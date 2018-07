Conhecer Carpegiani é arma do rival Os jogadores do Atlético-PR não acreditam que o conhecimento que o técnico do São Paulo, Paulo César Carpegiani, tem de suas características possa ser benéfico apenas para as pretensões dos paulistas hoje, às 21 horas, na Arena de Barueri. "Se ele trabalhou aqui de um jeito, nós temos certeza de que trabalhará lá da mesma forma", diz o volante Vítor. "Ele conhece bem o nosso grupo, mas o nosso trabalho está sendo bem feito, a gente está focado em um só objetivo, que é a Libertadores."