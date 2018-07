Conjunto brasileiro avança à final do nado sincronizado Apesar da equipe renovada, já visando os Jogos do Rio/2016, a seleção brasileira de conjunto conseguiu avançar à final da rotina livre do nado sincronizado no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, nesta terça-feira. O time do Brasil passou como o 10º colocado das eliminatórias. A decisão será na sexta-feira.