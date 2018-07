Conjunto do Brasil fica em 15º no Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil conquistou neste sábado a 15.ª colocação por equipes no Mundial de Ginástica Rítmica, em Izmir, na Turquia. No Halkapinar Sport Hall, as brasileiras tiveram uma boa exibição e faturaram um bom resultado, em meio a 31 das principais forças da modalidade no mundo.

A equipe do Brasil, formada por Beatriz Pomini, Eliane Sampaio, Francielly Pereira, Gabrielle Silva, Isadora Silva e Mayra Gmach, conquistou 30,483 pontos. A primeira colocação e o título por equipes ficou com a Bulgária, que marcou 34,449 pontos, seguida por Itália, com 34,282, e Bielo-Rússia, com 34,133.

"Foi uma grande evolução. Temos uma equipe talentosa, jovem e sabemos que não é fácil encarar a responsabilidade de estar em um Mundial. A tendência é que, com mais experiência, elas possam crescer e evoluir ainda mais", declarou a técnica da equipe, Camila Ferezin.

A primeira coreografia apresentada no dia foi a de três bolas e duas fitas, que rendeu à equipe 15,200 pontos e a 14ª colocação. Nos cinco pares de maças, a equipe brasileira teve um desempenho um pouco melhor, anotou 15,283 pontos, mas ficou na 17.ª posição. Neste domingo, serão realizadas as finais por aparelhos.

"O nosso trabalho está sendo cada vez mais reconhecido e as pessoas estão gostando. Todos estão vendo a nossa evolução. É uma equipe bastante dedicada naquilo que faz e nos doamos muito. Estamos felizes e com sensação de dever cumprido, por saber que fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito", disse Camila Ferezin.