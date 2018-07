Conquista do Mundial de handebol dá origem a livro

SÃO PAULO - A BB Editora planeja lançar no início de 2014, "Campeãs mundiais - O momento histórico do handebol brasileiro", com fotos exclusivas, feitas com as câmeras das atletas, além de imagens clicadas por fotógrafos profissionais, depoimentos das jogadoras e de membros da comissão técnica que conquistaram o título do Mundial de Handebol, na Sérvia, no último domingo.

A editora decidiu lançar a publicação uma semana antes da final, na véspera do confronto das oitavas de final, contra a Holanda, segundo Baroni Neto, diretor-geral da BB. "Foi predestinação. Na semana da final assinamos um acordo para publicar obras relacionadas ao esporte olímpico e já fomos premiados com esse título.

A BB Editora promete a presença de jogadoras na noite de lançamento de autógrafos.