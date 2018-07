Conquistas da GT3

A chegada dos modelos Ferrari F458, Corvette Z06R, Lamborghini Gallardo LP600, Mercedes-Benz SLS AMG, Aston Martin Vantage e Maserati Gran Turismo já foi um passo importante no último campeonato. Agora juntam-se a eles os Z4 e os M3 da BMW, e até a abertura da temporada (fim de semana de 17 e 18 de março em Interlagos) são esperados outros cinco novos modelos de diferentes montadoras para bater um novo recorde no número de participantes em 2012. As marcas dos carros ainda estão sendo mantidas em segredo a pedido dos próprios pilotos, mas já está confirmada a vinda de pelo menos nove novos carros de marcas estreantes.

A SRO Latin America, dirigida pelo sócio-fundador Walter Derani, promove o campeonato no Brasil desde 2007, e deve anunciar nas próximas semanas uma série de novidades para 2012. No ano passado Hermann desligou-se da administração, mas manteve a própria equipe, com Washington Bezerra no comando técnico. A equipe ganhou os três últimos campeonatos da GT3 com Ford GT, e acaba de ser escolhida pela BMW Motorsport para marcar o ingresso da marca em competições no Brasil. As reuniões na Alemanha foram feitas com o diretor-geral de competições, Jens Marquardt, além de Daniel Schmidt, Wolfgang Broesel, Jórn Geermann e Sebastian Golz, que chefiou a operação da BMW na Formula 1. Os carros chegam ao País no final de fevereiro, já preparados para competir e com todas as novidades técnicas desenvolvidas pela montadora e aprovadas pela FIA.

Uma das novidades é a criação da divisão GT Premium, que terá resultados separados e pontuação exclusiva dentro da GT3. Enquadram-se nesse grupo os Lamborghini Gallardo LP520, Porsche 997 GT3 Cup S, Ferrari F430 e Dodge Viper Competition Coupe, carros mais antigos, fabricados entre 2007 e 2009, e que fizeram história nos primeiros anos da categoria.

Daytona, 50 Anos. Christian Fittipaldi, Ricardo Zonta, Oswaldo Negri, Rafael Matos e Felipe Nasr são os cinco brasileiros que participam da 50.ª edição das 24 Horas de Daytona neste fim de semana. A corrida, criada em 1962, tradicionalmente marca a abertura da temporada do automobilismo internacional. Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti, Giancarlo Fisichella e Paul Tracy são outros nomes importantes da corrida, com largada às 18 horas de hoje em um circuito de 5,73 quilômetros, que inclui um traçado misto e parte do oval da Nascar. A história de Daytona registra duas vitórias brasileiras: Raul Boesel, em 1988, e Christian Fittipaldi, em 2004.