Consagração

O Fluminense é o melhor do Brasil. O título nacional conquistado com a sofrida e nervosa vitória por 1 a 0 sobre o Guarani consagra uma agremiação fundada em 1902, que na história recente chegou quase ao fundo do poço e teve de disputar até a Série C. Mas deu a volta por cima e ontem coroou uma excelente campanha, ganhando o Brasileiro pela segunda vez 26 anos após o primeiro título.

Alegria, euforia, tensão, e, por fim, uma catarse. Foi assim a tarde-noite de mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão. Em estado de graça, tricolores comemoram a vitória com uma festa de beleza ímpar.

O resultado foi construído com muito nervosismo e um chute certeiro de Emerson, aos 16 minutos do segundo tempo. O gol do atacante pôs fim ao sonho do Corinthians, que não passou de um empate por 1 a 1 com o Goiás, de conquistar um título no ano de seu centenário. Em Minas, o Cruzeiro também viu frustrado seu sonho. Mas venceu o Palmeiras por 2 a 1 e pelo menos terminou como vice-campeão, com 69 pontos, dois a menos que os cariocas.

O Corinthians, ao fechar a competição em terceiro com 68 pontos, ainda teve de amargar a inesperada obrigação de participar da pré-Libertadores.

Na última vez em que o Flu subiu ao topo do futebol brasileiro, em 1984, vários dos atuais campeões nem haviam nascido: o zagueiro Gum, os laterais Mariano e Carlinhos, o volante Valencia. Alguns eram bebês naquele ano, como Fred e Conca, e talvez nem pronunciassem ainda Ro-me-ri-to, nome de um paraguaio ligeiro e conhecido desde aquela época como o autor do gol decisivo, em jogo com o Vasco.

Antes da geração de Romerito, Branco, Assis e Delei, outros tantos atletas surgiram ou passaram nas Laranjeiras para escrever um dos capítulos mais bonitos do futebol. Os antigos reverenciam o goleiro Castilho, recordista de jogos (696) pelo Tricolor, e ainda Pinheiro, Telê Santana, Didi e Waldo, o maior artilheiro, com 314 gols. Gerson, Felix, Rivellino, Carlos Alberto Torres e mais algumas dezenas de craques também vestiram a camisa do Fluminense, "clube que orgulha o Brasil", como enaltece o hino composto por Lamartine Babo.

Para atualizar essa galeria, Conca é o mais novo convocado. O argentino de coração grená, verde e branco atuou nas 38 partidas do campeonato. Fez gols importantes, improvisou nos dribles e mostrou por que egoísmo não combina com esporte: em todos os jogos, deixou seus colegas de ataque em condições privilegiadas, mesmo nos lances em que poderia ter arriscado um chute à distância ou algum prodígio individual.

Conca lutou muito ontem, caiu nos minutos finais com cãibras, mas ainda assim permaneceu em campo, pois Muricy Ramalho já havia feito as três substituições.

O Fluminense campeão de 2010 é, na essência, o mesmo Fluminense quase rebaixado em 2009. O pavilhão, os símbolos e a sede das Laranjeiras são iguais. Mudou apenas a história. À superação nas rodadas finais daquela competição, o que parecia impossível para muitos, somou-se a contratação do técnico Muricy Ramalho, vencedor do Campeonato Brasileiro pela quarta vez. Sob seu comando, a equipe encantou em muitos momentos. Muricy é mesmo um técnico predestinado. Substituiu Julio Cesar por Washington, o atacante que parou de fazer gols há mais de dois meses e, cinco minutos depois, eis que Washington surge na área para desviar de cabeça um cruzamento de Carlinhos. Na sequência, Emerson completou de esquerda, sem defesa.

Ao Fluminense, clube tantas vezes campeão, como consta da letra de Lamartine, resta agora todo esforço para manter o time em 2011 e também remodelar seu salão de troféus, já tímido demais para abrigar uma coleção de títulos - só no futebol são 30 estaduais, cinco nacionais, incluindo a Taça de Prata de 1970, a Série C em 1999 e a Copa do Brasil de 2007, além de vários torneios regionais e internacionais. "Espero que o Fluminense ainda seja campeão muitas vezes", disse Conca, o craque do Brasileiro, antes da volta olímpica. "Todos merecem esse título, da torcida aos empregados mais humildes do clube.""