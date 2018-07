Conselheiros pedem busto para Marcos na nova Arena

O goleiro Marcos será eternizado no Palmeiras. O clube definiu em uma reunião ontem à tarde que diversas homenagens e também jogadas de marketing serão utilizadas com sua imagem, numa forma de mostrar o agradecimento a seu maior ídolo dos últimos 20 anos e um dos maiores de sua história.

"Ele merece muito coisa, é um ídolo. Vamos utilizar sua imagem em muitas ações. Será um reconhecimento pelo que o Marcos fez pelo Palmeiras", informou Rubens Reis, o Rubinho, diretor de marketing do clube.

O anúncio oficial será na quarta-feira, em entrevista coletiva do presidente Arnaldo Tirone. Tudo está guardado a sete chaves. Mas a garantia é a de que todos os palmeirenses vão ficar satisfeitos com a singela homenagem a seu "santo".

O projeto de 2010, para ser feito um busto com a imagem de Marcos, está na pauta. "Não posso falar nada, mas são coisas bacanas", despista Rubinho.

Conselheiros dizem que seria mais do que merecido o busto. "O Marcos merece ter um busto na entrada da nova Arena", se empolga o diretor de futebol Roberto Frizzo. Apenas Waldemar Fiúme, Junqueira e Ademir da Guia alcançaram tal honra.

Uma camisa estilizada também está no pacote e vai "bombar" o boneco do goleiro. A direção recebeu com bons olhos a sugestão de alguns conselheiros de a camisa 12 ser eternizada. Mas temem desprezar outros ídolos.

"O Marcos, para mim, foi o maior jogador que vi jogar, no Palmeiras e também no País. Só não digo que é o maior de todos, porque ouço histórias maravilhosas do Ademir da Guia e de 'seu' Oberdan", frisa o goleiro Deola, que lamentou a aposentadoria do amigo e "professor".

"Ficou um vazio no clube sem ele. Mas o Marcos não vai aguentar ficar dois meses longe. Logo estará aqui brincando e nos ensinando", afirma Deola, sucessor de Marcos e que disse que 60% do que aprendeu e ganhou foi graças ao ex-companheiro. "Devo muito a ele, aprendi alguns movimentos, alguns vícios. Só que não o substituirei, até porque ele é insubstituível."

Além das homenagens a Marcos, Tirone espera anunciar o nome do novo patrocinador master da camisa. O clube quer um patrocínio de R$ 24 milhões.