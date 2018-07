Conselho do São Paulo se reúne nesta segunda e poderá punir ex-dirigentes

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reúne nesta segunda-feira à noite para definir as punições para o ex-presidente Carlos Miguel Aidar e o ex-vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro. No encontro, os presentes vão decidir se aceitam o parecer preparado pela Comissão de Ética do clube.

Contra Aidar há suspeitas de irregularidades, como o áudio gravado pelo Ataíde em que o ex-dirigente fala em dividir a comissão pela contratação de um jogador. Já contra Ataíde existe a agressão contra antigo aliado durante reunião da diretoria. A punição pode variar de advertência, suspensão ou expulsão do Conselho Deliberativo.

Dentro de campo, o São Paulo realiza na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, mais um treino de preparação para o duelo diante do Toluca, quinta, às 21h45, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time retornou aos treinamentos no último domingo depois de ter empatado por 1 a 1 com o The Strongest, na última quinta, em La Paz, e avançado no sufoco à próxima fase da competição.

Expulsos naquele duelo, o goleiro Denis e o atacante Calleri cumprem suspensão. Renan Ribeiro é o favorito a assumir o lugar do primeiro deles, mas também tem a concorrência de Léo pelo posto. Já Alan Kardec é o favorito a ficar com a vaga aberta pelo jogador argentino.