Conselho vai cobrar atitudes de Tirone

As contas de Luiz Gonzaga Belluzzo foram reprovadas no ano passado e, logo depois que assumiu, Tirone prometeu ao Conselho que iria fazer uma peritagem de todos os documentos do ex-presidente. E nem começou este trabalho. Um grupo de conselheiros, aliás, sugeriu pedir uma sindicância contra ex-presidente, mas não deve colocar a ideia em prática.

O Conselho de Orientação Fiscal (COF) do clube já havia pedido um estudo sobre as contas do ex-presidente, para levantar se houve alguma irregularidade no mandato anterior. E só espera a peritagem prometida por Tirone para definir seus próximos passos.

Bronca. Felipão está irritado com a indisciplina de Adriano. Por ter se atrasado no treino de sábado, ele foi reserva no empate com o Cruzeiro (1 a 1), domingo, e deve ficar no banco contra o Atlético-PR, no sábado. A diretoria promete multar o atacante.

Ontem, a WTorre lançou o site oficial (www.novaarena.com.br) da futura Arena, com imagens da obra e informações.