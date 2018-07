Consórcio que construiu Vila Olímpica diz que equipe de manutenção já faz reparos

"O objetivo é manter todos os esforços para concluir estes ajustes de modo que as delegações possam desfrutar da melhor forma da estadia na Vila dos Atletas", informou em nota a Ilha Pura, responsável pelo bairro planejado de mesmo nome, onde está a Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

No site da Ilha Pura, a informação é de que as obras tiveram início em 2012 e foram concluídas em março deste ano. Em 15 de junho deste ano, o complexo, construído para ser a Vila dos Atletas na Olimpíada do Rio, foi oficialmente entregue pela Prefeitura do Rio ao Comitê Olímpico Internacional (COI).