Cons(pirações)

Começo pelo que não acredito. E eu não acredito em esquemas de arbitragem para favorecer determinado clube. Não acredito hoje, quando muitos acusam o Fluminense e o Galo, e não acreditei no passado, quando acusaram o Corinthians e, antes dele, o São Paulo. Se existem provas, que sejam apresentadas. Sem elas, caso acreditasse nesse tipo de esquema, eu simplesmente deixaria de comentar futebol. Seria o cúmulo da tolice alguém ter certeza de que um campeonato é manipulado e, ainda assim, continuar indo aos estádios. O time que lidera a competição tem sobre si todos os holofotes - e é natural que os erros de arbitragem em seu favor, que desagradam a outros 19 times, sejam mais comentados.

Convenhamos: qual seria o interesse de um esquema para favorecer o terceiro clube em torcida no segundo mercado do País ou o segundo em torcida no terceiro mercado? Quem levaria vantagem nisso? Qual a lógica política ou financeira dessa conspiração? No tricampeonato do São Paulo, até em CPI se falou. Mas aquele era um excelente grupo, merecedor de todas as taças. O Corinthians do ano passado foi apontado por vários corneteiros como um time beneficiado por esquemas. Pois ele se tornou campeão brasileiro com toda a justiça e, este ano, sem críticas nem mesmo dos conspiradores, faturou a Libertadores.

O Fluminense é, no momento, o clube com o elenco mais completo do País. Entre os titulares, meio time de jogadores com estatura de seleção: Fred, Deco, Thiago Neves, Cavalieri, Nem e Carlinhos. No banco, gente que poderia ser titular em qualquer clube: Sóbis, Valencia, Wagner, Wallace... Além disso, o Flu conta o melhor diretor de futebol em atividade, Rodrigo Caetano, e com um técnico campeão mundial, Abel Braga. Dizer que a liderança do clube é obra de fraude seria jogar no lixo a crença no valor de um trabalho bem feito. E isso eu não faço.

No que acredito? Acredito que nossos árbitros precisam se profissionalizar, viver da profissão, como nos centros mais avançados. Acredito que eles precisam parar de marcar faltas em qualquer choque - e que nossos jogadores precisam parar de desfalecer com ínfimo contato físico. Acredito que nossas arbitragens tendem a ser "caseiras'', ou seja, na dúvida, pró-mandante. Acredito que temos que capacitar melhor nossos juízes, que temos que formar mais profissionais e, fechando a conta, escalá-los com mais inteligência. Nisso tudo eu acredito. O resto, até faz parte, é papo de torcedor. Ou de gente querendo fazer média com o torcedor.