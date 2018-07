Construtora aceita ser fiadora da arena

De acordo com as garantias apresentadas ao Comitê Organizador Local (COL), o estádio será erguido basicamente com os R$ 400 milhões da linha de crédito do BNDES e pelo dinheiro da venda dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento da região de Itaquera (CIDs).

O pacote de isenção elaborado pela Prefeitura dá ao Corinthians direito de vender até R$ 420 milhões em CIDs. Mas a estimativa é de arrecadar em torno de R$ 350 milhões com os papéis por conta do deságio.

Outra fonte de renda apresentada serão as eventuais receitas com a arena, obtidas já durante a construção.

Os R$ 400 milhões da linha do BNDES serão repassados por uma instituição financeira, provavelmente o Banco do Brasil.

O contrato entre Corinthians e Odebrecht ainda não foi assinado. Pessoas que acompanham a negociação afirmam que, agora, falta apenas serem definidos pequenos detalhes. Um deles, nem tão pequeno assim, é o preço da arena, que pode ficar entre R$ 800 milhões e R$ 900 milhões.