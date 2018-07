Consultora prevê R$ 55 bi de impacto na economia do Rio

A Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016 terão um impacto financeiro positivo de R$ 55 bilhões na economia do Rio, estima estudo feito pela empresa de consultoria PwC. De acordo com Hazem Galal, líder global da empresa para Cidades e Governo Local, a expectativa é de que mais de 90 mil empregos sejam gerados em segmentos como indústria, transportes e turismo.

Sobre esse último setor, Galal alertou, porém, que o País precisa aumentar a quantidade e aprimorar a qualidade de serviços oferecidos aos visitantes. Para ele, a deficiência na oferta de produtos voltados aos turistas, aliada aos altos preços praticados no Brasil, fazem com que os turistas gastem pouco por aqui.

"Os gastos dos turistas aqui são a metade do registrado na Austrália e na Nova Zelândia", afirmou ontem em evento realizado pela Câmara de Comércio Americana (Amcham) e pela Rio Negócios, no Rio.

Agilidade e transparência. O consultor advertiu também que a aproximação dos eventos exige decisões rápidas do governo para resolver os gargalos de infraestrutura, com destaque para a questão dos aeroportos. "É preciso recuperar e fazer isso muito rápido, porque chegará a um ponto em que os prazos não serão suficientes. Ainda não chegamos nesse momento para a Olimpíada", disse ao comentar que, para a Copa, os prazos estão mais pressionados.

A aceleração de procedimentos para cumprir os prazos, no entanto, não pode ser desculpa para relaxamento na fiscalização, defendeu Galal. "Mesmo que alguns procedimentos de compras sejam mudados por medidas provisórias, é preciso manter a transparência."

Apesar do tempo desperdiçado com a definição do estádio de São Paulo para a Copa, Galal disse nunca ter perdido de vista uma solução rápida. "Os chineses e japoneses conseguem construir estruturas em meses", lembrou o especialista. "Então, não vejo por que os brasileiros não poderiam fazer a mesma coisa."