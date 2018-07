Contador desloca ombro em acidente e pode abandonar Giro D'Itália Um dos maiores ciclistas da atualidade, o espanhol Alberto Contador deslocou o ombro esquerdo em um acidente sofrido nesta quinta-feira, durante a disputa da sexta etapa do Giro D''Itália, uma das provas mais tradicionais do calendário do ciclismo. Por conta do acidente, que também causou lesões em seu joelho direito, Contador virou dúvida para a sequência da competição.