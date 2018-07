Contador é eleito o melhor ciclista do ano por revista francesa

O espanhol Alberto Contador recebeu nesta quarta-feira o prêmio Velo d''Or (Bicicleta de Ouro, em francês) ao ser considerado o melhor ciclista de 2014, ano em que ele conquistou o título da Volta da Espanha. A premiação é dada pela revista francesa de ciclismo Vélo Magazine, sendo considerada a mais prestigiosa desse esporte.

Contador, integrante da equipe Tinkoff-Saxo, não conseguiu terminar a Volta da França deste ano, pois sofreu uma fratura e precisou abandonar a disputa. Mas em setembro ele conquistou o título da Volta da Espanha. Além disso, o espanhol também foi campeão do Tireno-Adriático e da Volta do País Basco.

Assim, Contador superou até mesmo a concorrência do italiano Vincenzo Nibali, que neste ano foi campeão da Volta da França. Esta foi a quarta vez, que o espanhol foi premiado com tal honraria - as outras foram em 2007, 2008 e 2009.

Além do Velo d''Or, definido através da votação de jornalistas que cobrem ciclismo, a Vélo Magazine também premia o melhor ciclista francês do ano com o Vélo d''or français. E o escolhido dessa vez foi Jean-Christophe Péraud, que foi o vice-campeão da edição de 2014 da Volta da França.