Contador sofre queda e abandona a Volta da França

Contador caiu na metade de do percurso de 161,5 quilômetros da etapa desta segunda-feira, realizada entre Mulhouse e La Planche des Belles Filles, com várias subidas e considerada a mais difícil até agora desta edição da Volta da França.

Imagens de TV mostram sangue escorrendo do joelho de Contador após o acidente. Além disso, as costas de sua camisa ficaram rasgadas. O diretor da sua equipe, Bjarne Riis, enfaixou o joelho direito do espanhol. Ajudado por companheiros da Tinkoff-Saxo Bank, Contador voltou inicialmente para a prova, escoltado por eles, tentando se aproximar do pelotão principal da prova.

Contador, então, pedalou por cerca de mais meia hora, claramente com dores, e, finalmente, parou, abandonando a volta da França. O espanhol iniciou a etapa desta segunda-feira na nona colocação na classificação geral, a 4min08 do líder, o francês Tony Gallopin. Com a sua saída, está garantido que esta edição da Volta da França terá um campeão inédito.