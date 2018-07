Contador volta a reafirmar inocência no caso de doping Tricampeão da Volta da França, o ciclista espanhol Alberto Contador deu uma entrevista nesta quinta-feira, para a tevê espanhola, em que reafirmou a sua inocência no caso de doping. A expectativa é que ele seja julgado pelo comitê disciplinar da Federação Espanhola de Ciclismo antes do final deste ano.