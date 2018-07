Contas de Belluzzo são reprovadas pelo COF

A derrota é, na verdade, política. Ao votar conta o balanço do último mês, os "cofistas" manifestaram seu descontentamento com o trabalho do atual presidente. Em março, as contas haviam sido aprovadas por 9 a 8. Ou seja, pessoas que antes estavam ao lado de Belluzzo agora se voltaram contra a gestão.

"Para mim, uma conta só é reprovada se houver fraude ou dolo", diz Francisco Buzico, diretor financeiro. "O significado desta votação é político, é uma reprovação à gestão." As contas do Palmeiras não fecham no azul há meses. O último prejuízo contabilizado foi de R$ 2,44 milhões, referente ao primeiro trimestre do ano. Se não vender um jogador, dificilmente o clube conseguirá se equilibrar. / D.A.B.