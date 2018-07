Conte convoca 28 para período de treinos sem finalistas da Copa da Itália

Os jogadores que ainda disputarão finais das respectivas copas nacionais também ficaram de fora, casos de Matteo Darmian (Manchester United), Salvatore Sirigu (PSG), Marco Verratti (PSG), Thiago Motta (PSG) e Stefano Osaka (Anderlecht).

Como a lista é grande e não inclui atletas da atual pentacampeã italiana, Conte convocou diversos novatos. Mais exatamente sete: o goleiro Marco Sportiello (Atalanta), os zagueiros Lorenzo Tonelli (Empoli), Davide Zappacosta (Torino) e Armando Izzo (Genoa), assim como o atacante Leonardo Pavoletti (Genoa) e os meias Marco Benassi (Torino) e Danilo Cataldi (Lazio).

Fabio Borini (Sunderland) e Antonio Mirante (Bologna) foram convocados pela primeira vez por Conte, enquanto Angelo Ogbonna (West Ham) e Federico Marchetti (Lazio) retornam após mais de um sem serem lembrados.

Por outro lado, não foram convocados o meia Andrea Pirlo e o atacante Sebastian Giovinco. Ambos estão em atividade na Major League Soccer (MLS), respectivamente pelo New York City e pelo Toronto FC, com jogos programados para quarta-feira e sábado. Diferente do caso dos jogadores do Manchester, do PSG e do Anderlecht, a federação italiana não justificou a ausência de Pirlo e Giovinco, num indício de que, por decisão técnica, eles podem ficar fora da lista da Eurocopa, que será anunciada em 31 de maio.