Contra a França, Brasil sofre a 1ª derrota na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu sua primeira derrota nesta edição da Liga Mundial, ontem, ao ser superada pela França por 3 sets a 1, com parciais de 29/27, 23/25, 25/22 e 25/19, no Ginásio do Ibirapuera.

Longe de repetir a boa atuação do primeiro jogo contra a França, na sexta-feira, a seleção do técnico Bernardinho fez partida irregular e não resistiu ao rival, que havia sido superado pelo apertado placar de 3 a 2.

O Brasil voltará à quadra na próxima sexta-feira para enfrentar a Bulgária, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

O Brasil começou na frente no set inicial. Marcou os primeiros pontos, mas teve dificuldade de abrir vantagem. Sem se incomodar com a torcida contra, a França manteve o equilíbrio e virou o placar ao fazer 10/9. O duelo seguiu parelho até o time estrangeiro fazer 24/21.

A seleção de Bernardinho, no entanto, não se rendeu. Salvou três sets points seguidos e buscou o empate em 24/24. Daí em diante, a França desperdiçou outras chances de fechar o set até marcar 29/27.

O segundo set manteve a alternância no placar, mas com ligeira vantagem brasileira. O time melhorou com a entrada de Leandro Vissotto, enquanto os franceses continuavam a impor forte resistência. Mas, com uma boa sequência, os brasileiros fecharam em 25/23 e empataram a partida.

A igualdade, porém, durou pouco tempo. Os franceses foram melhores no terceiro set e, após fazerem 14/10, não perderam mais a liderança do marcador até fecharem em 25/22. A França cresceu em quadra e não teve problemas para fechar o quarto set e o jogo.