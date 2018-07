Contra a Sérvia, seleção feminina de handebol encontra seu primeiro desafio

NIS - Depois de duas vitórias tranquilas no Mundial da Sérvia, a seleção feminina de handebol encontra seu primeiro desafio na fase de classificação do torneio. Nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), o time verde-amarelo enfrenta as donas da casa. As duas seleções estão invictas.

"Sem dúvida, vamos encontrar uma equipe muito forte. A Sérvia tem várias jogadoras que estão entre as principais do cenário internacional", afirmou o técnico Morten Soubak. "Elas já mostraram nos primeiros jogos que estão com um banco de reservas que poucas seleções podem apresentar. Elas fazem a troca com muita facilidade."

A seleção estreou contra a Argélia com uma vitória por 36 a 20. Em seguida, derrotou a China por 34 a 21. Com o objetivo de encerrar o Grupo B em primeiro lugar, o Brasil terá agora os seus adversários mais complicados. Depois da Sérvia, enfrentará Japão e Dinamarca.

"Não há dúvida de que vamos encontrar agora três equipes que apresentam um nível mais forte que os dois primeiros. Não vai ter mais jogo tranquilo. Por isso, vamos brigar para sair bem desta fase", diz Soubak. A armadora Duda faz coro com o técnico: "Temos de ter atenção redobrada daqui para frente, porque não só queremos nos classificar como também fechar essa fase em uma boa posição. Temos que ganhar (da Sérvia), não podemos nem pensar em empate e muito menos em uma derrota."

Além de contar com a melhor jogadora do mundo, a ponta-direita Alexandra, o Brasil tem a artilheira da competição, Fernanda França, com 18 gols. A goleira Mayssa sofreu um corte na mão direita na noite de domingo, mas deve jogar.