Contra-ataque da Polônia preocupa técnico da Alemanha

"A Polônia é muito bem organizada em campo, esta é sua maior força. Eles esperam e contra-atacam. É o estilo deles, de rápida transição. Eles são melhores que a Ucrânia neste sentido", compara Löw, ao citar a estreia vitoriosa da Alemanha sobre o time ucraniano. "A Polônia tem um dos melhores contra-ataques que vi nos últimos dois anos."

O treinador lembrou o confronto que fez com os poloneses nas Eliminatórias da Eurocopa. Em outubro de 2014, após faturar o título mundial no Brasil, a Alemanha perdeu por 2 a 0. A resposta veio quase um ano depois, com triunfo por 3 a 1 na mesma competição. "Todas as cinco partidas que fizemos contra a Polônia foram difíceis", disse Löw, citando o retrospecto da equipe sob o seu comando.

Questionado sobre a escalação da Alemanha, o técnico manteve o mistério e não confirmou o retorno do zagueiro Mats Hummels, que ficou fora da estreia por ainda estar se recuperando de uma lesão na panturrilha sofrida na final da Copa da Alemanha, no mês passado, quando disputou seu último jogo pelo Borussia Dortmund antes de se transferir para o Bayern.

Na rodada de abertura, Löw escalou Mustafi ao lado de Jerome Boateng. E Mustafi acabou marcando um dos gols da vitória por 2 a 0. "Por enquanto só posso dizer que Hummels se sente bem e que esteve em condições de fazer todos os exercícios no treino", disse o técnico antes de ponderar: "Não vou tomar riscos".

POLÔNIA - Enquanto Löw se preocupa, o técnico da Polônia, Adam Nawalka, diz que vai aproveitar a vitória de 2014 para elevar a confiança do seu elenco. "Vencer a Alemanha nas Eliminatórias foi muito importante para a evolução desta equipe. Acreditamos em nós mesmos, mas enfrentar um dos melhores times do mundo será muito, muito difícil", ponderou o treinador. Na estreia, a equipe polonesa derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 0. O vencedor desta quinta ficará muito perto de assegurar a vaga na próxima fase.