Contra Cuba, duelo cheio de rivalidade

Eles são fortes, jovens e já venceram a seleção na primeira fase do Mundial. Além disso, o confronto Cuba x Brasil sempre reserva doses de surpresa e muita rivalidade. Bernardinho sabe bem disso. Sob seu comando, a equipe feminina enfrentou as temíveis cubanas, lideradas por Mireya Luis, 27 vezes -o Brasil perdeu 14 e venceu 13. Tanta experiência diante do grupo feminino pode fazer a diferença hoje na final masculina, a partir das 16 horas (de Brasília).

Para o ponta Dante, o Brasil deve atingir o lado emocional dos adversários. "Eles se desapontam quando começam a errar. É um time muito difícil de se avaliar porque eles tem muitos altos e baixos", comentou.

E, realmente, a equipe cubana não é uniforme. Enquanto a maioria do elenco não quis dizer quem gostaria de enfrentar hoje, o líbero Gutierrez foi corajoso e afirmou: "Se for o Brasil, melhor para nós."

Dante tem consciência da força do rival, mas aponta que eles não são imbatíveis. "Eles têm de ter um ponto fraco", torce.

Léon. A estrela da equipe é o jovem Léon, de 17 anos, que ainda não se considera no auge da carreira. "Cresci um pouco fisicamente, isso me deu uma maior mobilidade, maior rapidez. Estou mais forte e mais rápido. Isso me permite trabalhar melhor, com mais potência. Mas ainda sinto que me falta um pouco mais de experiência em quadra", disse o cubano na primeira fase da competição.

Depois de brilhar durante o Mundial, Léon pode ter mudado de ideia sobre falta de bagagem. Ainda mais se ajudar Cuba a ganhar o título inédito.