Contra Mirassol, Felipão inicia fase de testes

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, Luiz Felipe Scolari quer aproveitar os últimos três jogos da fase de classificação para fazer alguns testes no time e alcançar certos objetivos. E as observações já começarão a ser feitas hoje, às 18h30, contra o Mirassol, no Pacaembu.

Sem Valdivia, machucado, Daniel Carvalho retoma a vaga de armador da equipe e terá ao seu lado o recém-contratado Wesley. E Felipão resolveu ainda dar descanso a três jogadores, esperando que eles estejam prontos nas partidas que realmente valem alguma coisa. Marcos Assunção, Cicinho e Leandro Amaro nem foram relacionados: Chico, Artur e Román devem ganhar chance.

Com mais uma vitória, o Palmeiras chegará bem perto de seu principal objetivo, que é terminar a primeira fase no G-4. "Mas queremos é ficar entre os três primeiros", avisou Felipão.

Além dos pontos, o treinador quer ver seu time mais entrosado, não importando o esquema que optar. Agora, sua missão é observar a nova dupla de armadores, com Daniel Carvalho e Wesley. "Pelo o que treinamos, ele cairá mais pela direita e eu jogarei centralizado, que é como prefiro", disse Daniel.

Logo após vencer o Paulista na quarta-feira, em Jundiaí, Felipão explicou ponto a ponto quais eram seus objetivos até chegar às quartas de final: "Dar condições aos que estão jogando menos, trabalhar uma ou outra situação no time e corrigir erros. Mas, no geral, a equipe está bem", declarou.

A saída de Amaro e de Cicinho não muda tanto o modo de o Palmeiras jogar, mas a ausência de Assunção sim. E Felipão precisa saber como a equipe vai se portar sem um dos seus principais jogadores.

Até agora, na única vez que o volante não jogou, o Palmeiras foi bem. Na 11.ª rodada, com Chico no time, a vitória foi por 3 a 1 sobre o Linense.

Apesar da fase de testes de Felipão, os chamados titulares não gostam muito desse rodízio promovido pelo treinador. Afinal, como disse Daniel Carvalho, a concorrência agora está grande no grupo, o que não ocorria no ano passado. "Nenhum jogador gosta de ser poupado, ainda mais agora que todos que entram estão correspondendo", declarou. "Mas a gente vê que o Felipão está toda hora mudando jogadores e trocando o esquema, e o nível não cai. Isso é importante", ressaltou.

Agora vai? Sem vencer há cinco rodadas, o Mirassol tenta quebrar jejum de nunca ter vencido um chamado grande desde que subiu à elite, em 2008. Recuperado de lesão, o meia Luciano Sorriso está confirmado, assim como Dezinho e Alex Silva, que voltam de suspensão.