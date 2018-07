Contra Nadal, Bellucci faz seu 'jogo da vida'

Depois de vencer o croata Ivan Ljubicic por 3 a 0 (7/6, 6/2 e 6/4), o brasileiro Thomas Bellucci (29.º do ranking mundial) vai fazer amanhã a partida de sua vida contra o espanhol Rafael Nadal (número 2 do mundo), pelas oitavas de final do torneio de Roland Garros. Desde 2004 um brasileiro não chegava à terceira fase do torneio francês. Já Nadal, tetracampeão de Roland Garros, avançou para as oitavas ao vencer o australiano Lleyton Hewitt por 3 a 0 (6-3, 6-4 e 6-3). Bellucci e Nadal só se enfrentaram uma vez, em 2008, coincidentemente no mesmo torneio, O espanhol venceu por 3 a 0.

Contra Ljubicic, Bellucci encontrou pela frente um adversário que jogava visivelmente no sacrifício, mas que ainda assim deu trabalho ao brasileiro, principalmente no primeiro set.

Além da vitória de Bellucci sobre o croata, que aconteceu pela manhã, o tênis brasileiro obteve ontem em Roland Garros mais uma vitória importante com a dupla Marcelo Melo e Bruno Soares, que bateu os americanos Bob e Mike Bryan, a dupla número 1 do mundo, e também avançou para as oitavas de final do Grand Slam.

A vitória de Marcelo Melo e Bruno Soares sobre os irmãos Bob e Mike Bryan foi por 2 a 0 (6/3 e 7/6(7/6). Agora, os brasileiros enfrentarão os italianos Potito Starace e Daniele Bracciali.

Para completar a alegria brasileira, André Sá, jogando ao lado do australiano Stephen Huss, também passou às oitavas de final depois de derrotar os israelenses Jonathan Erlich e Dudi Sela por duplo 6/4. Na próxima rodada, Sá e Huss enfrentarão o polonês Lukasz Kubot e o austríaco Oliver Marach.

Em busca do recorde. Roger Federer marcou sua vitória número 700 da carreira derrotando o alemão Julian Reister por 3 a 0 (6/4, 6/0, 6/4). Nas oitavas, o suíço enfrentará o compatriota Stanislas Wawrinka.

Mais do que vencer o torneio, Federer busca outro recorde. Quer superar a marca do americano Pete Sampras como o tenista que mais tempo ficou no topo do ranking. Para isso, precisa continuar como número 1 do mundo até 14 de junho, quando completará 287 semanas na liderança. Ainda no masculino, o americano Andy Roddick foi eliminado do torneio ao cair diante do russo Teimuraz Gabashvili, por 3 a 0 (6/4, 6/4 e 6/2).

Feminino. Entre as nulheres, Serena Williams venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova port 2 a 1 (6/1, 1/6 e 6/2).