Contra o Atlético-MG, Ricardo Oliveira comemora seus primeiros gols no Brasileiro

Principal destaque na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, o atacante Ricardo Oliveira comemorou os primeiros dois gols marcados no Campeonato Brasileiro. O jogador, que se recuperou recentemente de uma cirurgia no joelho direito, fez neste domingo o seu quarto jogo na competição.

"Fico feliz por ter marcado, mas também por ter contribuído taticamente com o time. Consegui ser efetivo nas chances que tive, mas também desperdicei duas oportunidades claras no primeiro tempo", comentou o veterano de 35 anos.

O atacante ainda indicou que o duelo deste domingo deve servir de modelo para o time no restante da competição. E que a derrota para o lanterna América-MG na rodada anterior já faz parte do passado. "O Santos precisa jogar 100% como hoje (domingo), principalmente no aspecto psicológico. Conseguimos reabilitação e voltamos para o topo da tabela", comemorou.

O resultado levou o Santos novamente ao G4 do Brasileirão. E mesmo tendo marcado os primeiros gols no Brasileirão apenas na 20.ª rodada, a primeira do returno, Ricardo Oliveira continua como artilheiro do time na temporada, com 12 gols em 20 partidas.