Contra o Ituano, Santos aposta no entrosamento

Muricy Ramalho vai usar o jogo de hoje às 22h contra o Ituano, em Itu, para dar ritmo e tranquilidade a alguns jogadores. A ideia do treinador é melhorar a produção coletiva do time, para que assim dependa menos das jogadas do craque Neymar para decidir as partidas.

Embora não tenha gostado muito do rendimento contra o Bragantino, Muricy deve repetir hoje à noite a escalação dos três primeiros jogos do Campeonato Paulista. Dessa forma, todos os recém-contratados continuam em campo: Neto na zaga, Guilherme Santos na lateral esquerda e ainda três no meio de campo (Renê Júnior, Cícero e Montillo). Até mesmo quem já estava no elenco, mas anda em má fase, continua com prestígio com o técnico, caso do atacante André, que vive jejum de gols e que mesmo assim será mantido no time - Miralles continua no banco.

Pela previsão do comandante santista, o primeiro jogo em que seus atletas realmente precisarão mostrar entrosamento será no clássico contra o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro.

Muricy não esconde de ninguém que está usando o começo do Paulistão para preparar o elenco para toda a temporada. Dentro de alguns jogos, o treinador deverá optar pelos retornos de alguns jogadores de sua confiança, como Edu Dracena na zaga e Léo na lateral-esquerda. Outra opção será a escalação de Marcos Assunção, que, experiente, poderá ajudar o time a encontrar entrosamento e se manter equilibrado durante os jogos.

Até poder mandar a campo o que acredita ser o Santos ideal, Muricy vai fazer experiências durante os treinamentos. O técnico já sabe, por exemplo, que pode contar com Renê Júnior tanto para ser o primeiro volante como também terceiro zagueiro, dando maior liberdade para os laterais. Outro que caiu como uma luva no time foi Cícero, que tem jogado como terceiro homem do meio e aparece muito bem na armação das jogadas e nas finalizações.

Com sete pontos ganhos em nove disputados, o Santos só quer mesmo se preparar bem para o ano todo. E mesmo se o time demorar a engrenar, a genialidade de Neymar é um trunfo do time. O importante é estar bem nas fases decisivas do Paulistão e no início do Brasileirão.