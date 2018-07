Contra o Sport, Fluminense busca a segunda vitória seguida no Brasileirão

O número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Por isso, o Fluminense é apenas o nono colocado, com 13 pontos, mesmo número do Santos, quarto colocado, mas atrás em triunfos. Em má fase após perder os dois últimos jogos, o Sport tenta se reabilitar e sair da zona do rebaixamento, onde está com apenas cinco pontos.

Além de embalar uma série de vitórias, o Fluminense também espera que o centroavante Richarlison desencante. Contratado no início do ano, por quase R$ 10 milhões, o jogador se lesionou no início da temporada e só retornou aos gramados na rodada de abertura do Brasileiro.

Mesmo assim, já disputou 11 jogos e ainda não balançou as redes. Após a saída de Fred para o Atlético Mineiro, o jogador assumiu a função de ser o "homem-gol" da equipe, mas tem decepcionado e permanece em busca de quebrar o jejum.

Apesar do desempenho aquém do esperado, Richarlison segue prestigiado pelo técnico Levir Culpi, que chegou a elogiá-lo após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, há uma semana.

A ideia do treinador é manter a mesma equipe que venceu o Corinthians por 1 a 0, em Brasília, mas ele tem problema. Com entorse no tornozelo, o volante Edson está em tratamento e pode ser substituído por Pierre, recuperado de lesão. O atacante Marcos Júnior, que levou uma pancada na cabeça e teve de ser substituído no intervalo, não é problema.