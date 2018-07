Contra-relógio em Dusseldorf abrirá a Volta da França em 2017

Os organizadores da Volta da França revelaram nesta quinta-feira os detalhes da etapa de abertura, depois de anunciarem em dezembro que a largada seria na Alemanha pela quarta vez na história da prova centenária. Além disso, vai ser a 22ª vez que a disputa começará fora da França.

Três vezes campeão mundial de contra-relógio, Martin já é considerado o favorito para liderar o percurso urbano de 13 quilômetros, com os ciclistas descendo as margens do rio Reno em 1º julho de 2017.

A última vez que a Volta da França, prova com três semanas de duração, começou na Alemanha foi em 1987, antes da reunificação do país. A segunda etapa também começará em Dusseldorf, mas o local onde ela se encerrará só vai ser revelado na apresentação do percurso da prova em outubro.