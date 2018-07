Contra rival direto, Flu pode garantir vaga na Libertadores

RIO - O primeiro turno do Fluminense foi terrível. Turbulência política, crises internas e mau desempenho em campo. A virada veio no segundo, do qual é a melhor equipe em desempenho, com 11 vitórias em 16 jogos.

Tal reação pode ser coroada hoje. Uma vitória sobre o Figueirense, adversário direto, às 19 horas, em Florianópolis, aliada a uma derrota do Flamengo ou empate do Botafogo classifica o time para a Libertadores do ano que vem. Um grande feito, dadas as atribulações pelo qual passou o clube no primeiro semestre.

"Não é como um título, mas já seria uma conquista. Basta lembrar que já olhamos para a parte de baixo da tabela", comentou o técnico Abel Braga. "Mas houve essa reação por parte dos jogadores. Hoje pode ser o dia certo para abrilhantar tudo isso".

Se a vitória vier e os resultados contribuírem, o Fluminense então vai pensar na possibilidade de título. "Está tudo aberto ainda. Vasco e Corinthians terão jogos complicados", anima-se Abel.

No treino de sexta-feira, Deco reclamou de forte gripe e ficou fora. O técnico confia na recuperação do meia, mas pode optar por Lanzini ou Souza. Edinho volta ao time após cumprir suspensão, no lugar de Diguinho.

Figueirense. O atacante Júlio César está fora do jogo de hoje. O artilheiro sofreu contratura muscular na coxa esquerda e chorou muito ao ser sacado por Jorginho contra o Flamengo, na quinta-feira. Outro possível desfalque é o atacante Wellington Nem, vinculado ao Fluminense. Segundo o diretor de futebol, Marcos Moura Teixeira, o pagamento de uma multa de R$ 150 mil, prevista no contrato, viabiliza sua escalação. Já o meia Maicon, com problema na panturrilha esquerda, mais uma vez fica fora.

FIGUEIRENSE x FLUMINENSE

FIGUEIRENSE: Wilson; Bruno, Édson Silva, Roger Carvalho e Juninho; Túlio, Coutinho, Jônatas e Elias; Aloísio e Rhayner (Wellington Nem). Técnico: Jorginho

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Mariano, Leandro Euzébio, Elivélton e Carlinhos; Edinho, Valencia, Marquinho e Deco (Souza); Rafael Sobis e Fred. Técnico: Abel Braga

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Transmissão: SporTV